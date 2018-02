Depuis l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid, le Gallois Gareth Bale, acheté 100 millions d'euros en 2013 (le plus gros transfert de l'histoire à l'époque), a peu à peu perdu de son aura au sein du club madrilène - ses diverses blessures ne l'ont pas aidé.

Le quotidien sportif AS, toujours très impliqué quant au traitement de l'information au Real, croit savoir que Bale pourrait quitter l'Espagne cet été. Le joueur serait conscient de la difficulté de continuer si Zidane devait rester entraîneur.

Sa valeur marchande pourrait représenter un élément important, au cas où le Real se mettait en tête de réaliser un nouveau coup fumant sur le marché des transferts.

Au Royaume-Uni, les spéculations vont aussi bon train... et dans le même sens. The Express avance ainsi que le Real serait prêt à céder Gareth Bale plus 100 millions d'euros à Chelsea, en échange de l'international belge Eden Hazard.

Le club de Stamford Bridge sera-t-il réceptif à l'offre madrilène si cette dernière devait se concrétiser?

(Le Matin)