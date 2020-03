Football et neige font bon ménage dans la station valaisanne de Nendaz. Samedi, en marge d'un tournoi réservé aux actifs et aux juniors, d'anciens joueurs professionnels du FC Sion et du Servette FC se sont affrontés dans un match de gala. Cette compétition amicale s'est déroulée, devant 300 spectateurs sur la neige recouvrant le lac de Tracouet (2 171 mètres d'altitude), gelé durant l'hiver. Elle a été remportée par les Genevois sur le score de 3-1 par les Genevois. A l'occasion de ce match, un chèque de 2500 francs a pu être remis à une association pour les enfants handicapés.

Une autre star du ballon rond a donné le coup d'envoi de cette rencontre: l'ex-international français Djibril Cissé. L'ancien joueur de Liverpool s'est également mélangé aux juniors D, afin de donner le coup d'envoi de la finale de leur tournoi. Sous le nom de DJ Tcheba, Djibril Cissé - derrière les platines - a également animé l’après-ski sur la place de la télécabine.

Matches en plein air maintenus en Valais

Alors que les manifestations sportives paient un lourd tribut au coronavirus, le «Snow Soccer» de Nendaz a pu être maintenu. L'Association valaisanne de football (AVF) a en effet eu l'autorisation de maintenir les matches amicaux en plein air, regroupant moins de mille personnes.

C'est pourquoi ces deux formations d'anciennes gloires ont pu s'affronter samedi matin à Nendaz. La présence de joueurs professionnels lors de ce tournoi sur neige n'est pas une nouveauté. Mais c'est la première fois que deux équipes complètes ont pu être mises sur pied.

Claude-Alain Zufferey

Joueurs FC Sion: Yvan Quentin, Stéphane Grichting, Pierre Thévenat, Laurent Claude, Vito d'Amico, Loris La Placa Junior, Javier Delgado, Sébastien Fournier, Johan Luyet, Nicolas Marazzi, Nicolas Beney et Alexandre Rey

Joueurs Servette FC: Patrick Girod, Jean-Pierre Barea, James Pauchard, Yves Miéville, Oscar Acosta, Sébastien Roth, Sébastien Barberis, Sergio Martin, Eddy Barea