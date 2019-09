Pendant des années, alors qu’il travaillait dans la formation à Young Boys, étant notamment en charge de l’équipe M21, Joël Magnin a pu travailler dans l’ombre, avec une pression très relative, sans commune mesure avec celle qu’il découvre aujourd’hui dans l’élite helvétique. Qu’il gagne ou qu’il perde avec les espoirs bernois ne portait alors pas vraiment à conséquence, l’objectif avoué étant d’abord de faire progresser les joueurs qui lui étaient confiés. C’est donc là, dans l’anonymat, qu’il a pu y apprendre les ficelles du métier.

Jusqu’à attirer l’attention des dirigeants de la Maladière, convaincus de trouver en l’ancien attaquant le technicien parfait pour mener à bien leur (ambitieux, reconnaissons-le) projet de lancer des jeunes, encadrés pour l’occasion par quelques vieux briscards, ceux-là même qui ont conduit Xamax dans l’élite.

Apprendre à gérer les hommes et les egos

En acceptant le poste, Joël Magnin savait sa mission risquée, voire pas loin d’être suicidaire. Elle l’est d’autant plus que le nouveau coach a succédé à Stéphane Henchoz, prié de déguerpir et d’abandonner son banc dans des circonstances que personne n’a oublié à Neuchâtel. Pas évident non plus sans doute pour lui de quitter l’habit de formateur qui lui collait à la peau pour se glisser dans un costume d’entraîneur chez des professionnels, avec tout ce que cela comporte en termes de gestion des hommes et des egos. Voici donc quelques semaines déjà que l’on découvre le Xamax «version Magnin» sans que l’on puisse voir aujourd’hui poindre un style propre. On ne retrouve ni le Xamax de Decastel, porté vers l’offensive, avec le souci permanent de tenter de séduire afin d’attirer le chaland, ni celui de Henchoz, dont la priorité était de défendre exclusivement peu importe la manière, mais lequel alors?

A trop vouloir se distancer de ses prédécesseurs, Joël Magnin, placé désormais aussi sous le feu des critiques en raison de l'absence de résultats probants (une nouveauté pour lui), ne sait pas trop où se situer – lui faut-il mieux tenter d’«assurer» le coup ou oser plus en y allant dare-dare par exemple? - et rien n’émerge vraiment après huit sorties trop rarement concluantes.

Et ce n’est pas le nouveau couac enregistré jeudi soir en Suisse Centrale (défaite 1-0) qui va faire progresser la lanterne rouge tant celle-ci, dominée par des Lucernois annoncés pourtant en crise, n’a rien tenté; ou alors beaucoup trop tardivement. Le plan retenu impliquait cette fois de tenir le «0-0», de s’y accrocher et de spéculer sur un hypothétique contre quand celui-ci se présenterait, soit. Sauf que les défenseurs de la Maladière n’offrent aucune garantie de sécurité et que lorsque le béton s’effrite comme ce fut le cas à la Swissporarena, il devient périlleux de réussir à colmater les brèches.

Le comportement même de Xamax ne manque pas d’interpeller dans la mesure où les Neuchâtelois étaient davantage apparus à leurs avantages face aux cadors du championnat déjà rencontrés qu’à la Swissporarena où leurs limites ont été criardes. Au rythme élevé où les revers s’enchaînent, la situation risque de devenir rapidement pesante sinon impossible à vivre au quotidien. A voir jouer ce Xamax brinquebalant, on se dit que son entraîneur peine à tracer le chemin à suivre, ou que la solution, à ses yeux, n’existe peut-être tout simplement pas, ce qui serait encore plus ennuyeux.

Sonner l'heure de la révolte

A force d’atermoiements, ses joueurs semblent tâtonner dans le noir dans l’espoir, vain jusque-là, de trouver un interrupteur qui se dérobe à eux. Plus que jamais, c’est à Joël Magnin de jouer, de fixer plus clairement un cap et de s’y tenir, en sonnant l’heure d’une véritable révolte qui renforcerait autant son crédit que celui de la lanterne rouge. Or à Lucerne, on n’a pas vraiment vu une équipe qui luttait pour sa survie. C’est pourtant de cela qu’il s’agira encore dimanche à Lugano, dans un nouveau choc au sommet des mal-classés. Certes aucun élément ne triche ni même ne traîne les pieds mais personne non plus, il faut bien l'admettre, n’en fait plus alors que les circonstances l’exigeraient.

Au moment où sa formation part dangereusement à la dérive, le capitaine Joël Magnin doit urgemment se glisser dans la peau d’un coach de Super League conscient des enjeux que cela suppose. Qu’importe après tout s’il entraîne ce qui ressemble aujourd’hui (déjà?), à bien des égards, à une équipe de Challenge League.

La bataille du choix des armes n’en devient que plus importante. Mais quelle option imposer sur la durée? De la réponse à cette question à plus que trois points dépend le sort d'un Xamax condamné à échapper à son destin.

Nicolas Jacquier, Lucerne

Lucerne – NE Xamax 1-0 (0-0)

Swissporarena, 7294 spectateurs.

Arbitre: M. Jaccottet.

But: 69e Eleke 1-0.

Lucerne: Müller; Kakabadze, Knezevic, Lucas, Sidler; Ndiaye, Schulz, Voca (85e Cirkovic), Schürpf; Margiotta (91e Males), Demhasaj (56e Eleke). Entraîneur: Häberli.

NE Xamax: Walthert; Neitzke, Oss, Xhemajli; Gomes (82e Seydoux), Doudin, Ramizi, Kamber; Haile-Selassie (77e Mulaj), Nuzzolo, Seferi (70e Karlen). Entraîneur: J. Magnin.

Avertissements: 12e Ramizi, 29e Voca, 34e Doudin, 72e Margiotta, 77e Kamber.

Notes: Lucerne sans Arnold, Ndenge ni Schwegler (blessés). Xamax sans Di Nardo, Farine, Mveng, Dugourd (blessés) ni Djuric (suspendu).