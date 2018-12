L'entrée en jeu fracassante de Xherdan Shaqiri, auteur d'un doublé décisif dans la victoire (3-1) de Liverpool dimanche contre Manchester United, a marqué les esprits. Qu'il soit titulaire ou remplaçant selon les désirs de son entraîneur Jürgen Klopp, le No 23 des Reds enchaîne les bonnes performances et se montre de plus en plus décisif.

5 goals and 2 assists now for Xherdan Shaqiri in the league.



That's a direct goal contribution every 89 minutes. pic.twitter.com/oXQLfHKDBT — The Tactical Times Social (@TactTimesSocial) 16 décembre 2018

C'est indéniable, l'impact de Xherdan Shaqiri sur le club de la Mersey est énorme depuis son arrivée en provenance de Stoke City. Très critique à l'égard du joueur de 27 ans lors de la Coupe du monde, Gary Neville a du s'étouffer devant la brillante performance de la star de l'équipe de Suisse dimanche. L'ancienne légende de Manchester United avait déclaré ne pas être fan du «Shaq», le trouvant trop irrégulier et pas assez professionnel.

Logiquement élu homme de la rencontre, Xherdan Shaqiri n'a pas reçu son trophée des mains de Gary Neville, qui travaille comme consultant pour «Sky Sports». C'est son collègue, Jamie Carregher, qui est venu le récompenser. Et l'ex-défenseur de Liverpool n'a pas pu s’empêcher de faire allusion à Neville. «Il devait venir vous le donner mais il ne voulait pas vous faire face». Hilare, Shaqiri a répondu. «Saluez-le pour moi.»

"@GNev2 was going to give it to you but he didn't want to come down and face you." ????



A bit of mischief from @Carra23 as he presents @XS_11official with his Man of the Match award! ????



Watch live reaction to @LFC's win on Sky Sports PL now or follow: https://t.co/YwmHFU1OHx pic.twitter.com/iQoruDdd7r — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 16 décembre 2018

La Toile aussi s'est bien moquée de Gary Neville.

Gary Neville: "Shaqiri is... he's just lazy, there's no other word for it."



Shaqiri scores two against United and makes Gary eat his words



Priceless#LIVMUN pic.twitter.com/lC16sREzWf — Ladbrokes (@Ladbrokes) 16 décembre 2018

Xherdan Shaqiri coming off the bench to score two goals against Man United while Gary Neville has to commentate on it. Oh the irony. — Leanne Prescott (@_lfcleanne) 16 décembre 2018

Gary Neville was critical of Liverpool's signing Xherdan Shaqiri in the summer.



Shaqiri scores a vital goal against Neville's team, while Neville has to commentate on the goal.



The Premier League. pic.twitter.com/FlE8TwIphd — bet365 (@bet365) 16 décembre 2018

(nxp)