Ô Bonne mère… Mais quelle mouche a donc piqué Jacques-Henri Eyraud? Invité à imaginer quelques innovations liées à son sport dans un symposium, le patron de l’Olympique de Marseille n'a pas été avare de proposition. Il a notamment souhaité que les buts marqués de loin comptent double comme cela est déjà le cas sur le jeu vidéo FIFA.

Présent jeudi lors du premier sommet des stars-up d’Aix-Marseille, Jacques-Henri Eyraud a même été catégorique, se disant prêt à passer du virtuel au réel. «Le jeu FIFA a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points (ndlr: deux buts). Pourquoi c’est FIFA, Electronic Arts, qui imagine ça? Il y a même un mode dans le jeu qui est un mode sans règles, c’est un peu le chaos. Mais ce qui m’intéresse, c’est pourquoi cette innovation? Pourquoi pas demain sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un? C’est un exemple, il y en a plein d’autres.»

Aux yeux du patron de l'OM, le football doit se réinventer, et si possible urgemment. «C’est un sport extrêmement conservateur et pourtant, c’est un sport qui va devoir s’adapter à cette nouvelle donne parce que les jeunes générations, sauf à Marseille, n’ont pas très envie de se déplacer pour aller voir un match dans un stade», a ainsi déclaré Eyraud.

Certes peut-être choc, la proposition a valu à son auteur une volée de bois vert en retour, les internautes tournant l’idée en dérision, chacun s’amusant à inventer une nouvelle règle.

Eyraud : "Il y a un mode sur Fifa, on peut remplacer une équipe qui n'est pas qualifiée en Ligue Des Champions par une équipe qui est qualifiée. Pourquoi ne pas faire ça dans le vrai football?" pic.twitter.com/xa7ZDjrv11 — Et Dieu Créa Fekir (@EtDieuCreaFekir) 25 avril 2019

"Sur PES, à une époque, on pouvait jouer avec des dinosaures et des pingouins à la place des joueurs. Pourquoi c'est PES, Konami, qui invente cette innovation ? Pourquoi pas demain des joueurs déguisés sur des vrais terrains ?" Jacques-Henri Eyraud #inventeUneRegleCommeJHE pic.twitter.com/2hFcc9mmpV — Paulo (@pauloninho7) 25 avril 2019

"Les enfants jouent à Goal volant. Pourquoi ne pas essayer. Remplaçons auss les poteaux par des sweats. Et je veux que les joueurs arrivent en parachute sur la pelouse comme dans Fortnite. Tant pis s'ils lâchent l'enfant qui leur tient la main , c'est le spectacle"

JH Eyraud — Grégory Ascher (@GregoryAscher) 25 avril 2019

« Adaptons le foot à Fortnite ! On commence à 22 sur un terrain de foot. Puis à 11 sur un terrain de hand. Puis à 2 sur une table de ping pong ! » J.H. Eyraud #visionnaire pic.twitter.com/MVRfUz3Tmy — Florian Gazan (@flogazan) 25 avril 2019

Les bons projets de Eyraud dans le monde du foot pic.twitter.com/04uMAGAjTH — Ocam?Pause (@P22OM) 25 avril 2019

Et vous qu'en pensez-vous?

(nxp)