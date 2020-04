Sur la base du classement en temps réel des milliardaires disponible sur le site internet de Forbes (en date du 13 avril 2020), nous avons recensé les dix propriétaires de clubs de football les plus riches de la planète. Une liste dans laquelle le boss du Lausanne-Sport Jim Ratcliffe arrive en sixième position.

1. Carlos Slim et famille: 49 milliards de dollars

Le propriétaire du Real Oviedo (2e division espagnole) est l'homme le plus riche du Mexique. Lui et sa famille contrôlent la plus grande compagnie de télécoms de l'Amérique latine: America Movil.

2. François Pinault et famille: 34,5 milliards de dollars

Le propriétaire du Stade Rennais (Ligue 1 française) est le président d'honneur du groupe de marques de luxe Kering (Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci), qu'il a fondé.

3. Sheikh Mansour: 30 milliards de dollars

Le propriétaire de Manchester City (Premier League anglaise) est vice-premier ministre et ministre des affaires présidentielles des Emirats Arabes Unis ainsi que membre de la famille royale d'Abu Dhabi.

4. Dietrich Mateschitz: 22,3 milliards de dollars

Le propriétaire des New York Red Bulls (MLS américaine) est un homme d'affaires autrichien, co-fondateur de la société de boissons énergisantes Red Bull.

5. Dietmar Hopp et famille: 14,9 milliards de dollars

Le propriétaire d'Hoffenheim (Bundesliga allemande) a lancé la société de logiciels SAP (Systems, Applications, Products).

6. Jim Ratcliffe: 13,9 milliards de dollars

Le propriétaire britannique du Lausanne-Sport et de l'OGC Nice (Ligue 1) est le fondateur, le président et l'actionnaire majoritaire de la compagnie du secteur de la chimie Ineos.

7. Roman Abramovich: 12 milliards de dollars

Le propriétaire de Chelsea (Premier League) est un oligarque russo-israélien qui détient des parts dans les géants Evraz (fer) et Norilsk Nickel (nickel et palladium).

8. Philip Anschutz: 11,3 milliards de dollars

Le propriétaire du Los Angeles Galaxy (MLS) a fait fortune dans le pétrole, les chemins de fer, les télécoms, l'immobilier et le divertissement.

9. Stanley Kroenke, 10 milliards de dollars

Le propriétaire d'Arsenal (Premier League) et des Colorado Rapids (MLS) est un magnat de l'immobilier. Il possède pour neuf millions de mètres carrés environ de biens immobiliers, pour la plupart des centres commerciaux.

10. Shahid Khan: 9,6 milliards de dollars

Le propriétaire de Fulham (2e division anglaise) est un ingénieur de profession. L'homme d'affaires américain d'origine pakistanaise a racheté le fournisseur de pièces automobiles Flex-N-Gate. Sa conception d'un pare-chocs de camion monobloc a été la base de son succès.