Les footballeurs professionnels de Melbourne ont tenté de quitter in extremis la métropole où la population est reconfinée, pour pouvoir disputer le championnat qui reprend dans neuf jours... mais le brouillard a cloué au sol leur avion.

A l'annonce lundi du reconfinement de la ville, dès minuit pour au moins six semaines, pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, les effectifs de Melbourne City, Melbourne Victory et Western United se sont précipités à l'aéroport pour prendre un vol charter vers Canberra, la capitale australienne.

«Je n'ai jamais vu ça»

Mais l'avion n'a pas pu gagner Canberra à cause du brouillard, laissant les joueurs coincés dans l'Etat de Victoria qui a fermé ses frontières avec le reste du pays. «Je n'ai jamais vu ça dans ma vie ou dans ma carrière», a écrit sur les réseaux sociaux Besart Berisha, attaquant de Western United.

«Tenter d'affréter un vol charter pour trois clubs en quelques heures, ce n'était pas une mince affaire et je sais que ça a été le branle-bas de combat pour y parvenir», a déclaré à la radio Michael Petrillo, directeur du football de Melbourne City. «Malheureusement, on ne pouvait pas prévoir que Canberra serait prise dans le brouillard, parce que sans ça, on aurait pu décoller, passer la frontière et atterrir», a-t-il regretté. (AFP/Le Matin)