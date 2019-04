Chelsea s'est emparé de la troisième place du Championnat d'Angleterre, grâce à un succès 2-0 sur West Ham, lundi à Stamford Bridge, sur un doublé d'Eden Hazard, en match décalé de la 33e journée.

Les Blues devancent désormais de deux points Tottenham (66 contre 64).

Arsenal, qui s'est incliné dimanche sur la pelouse d'Everton 1-0, pointe en 5e position (63 pts), en dehors des quatre premières places directement qualificatives pour la Ligue des champions, bien loin du leader Liverpool (82 pts) et de Manchester City (80 pts), à la lutte pour le titre.

Hazard: 15e et 16e buts

Emmené par un remarquable Eden Hazard, auteur de ses 15e et 16e buts en championnat, Chelsea a rapidement pris le jeu à son compte, après une entame de match équilibrée. Après une première occasion manquée pour N'Golo Kanté, dont le tir est passé au-dessus de la cage de Fabianski (16e), Hazard a ouvert le score sur un exploit personnel (23e).

