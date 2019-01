Luka Modric est un joueur trop subtil pour être rangé dans une «boîte à statistiques». Mais tout de même, il y a des chiffres qui font tache. Voir un ballon d'or offensif traversé son année de sacre sans inscrire un seul but en championnat en fait partie.

Certes buteur lors des deux Coupes du monde - la vraie et celle des clubs - le meneur de jeu du Real n'avait plus fait trembler les filets en Liga depuis le 21 janvier 2018. C'était à La Corogne lors d'un festival de buts qui avait fait très mal à Fabian Schär (7-1).

Faites un rapide calcul: c'est une disette de 358 jours qui a donc pris fin dimanche soir sur la pelouse du Betis Séville (2-1). Une belle frappe du gauche en première intention qui avait valeur de délivrance pour le Croate; un peu comme le but victorieux de Ceballos (88e) pour ce Real Madrid au début d'année poussif.

•21-01-18 Modric's first and only goal of 2017/2018 (Liga)



•13-01-19 Modric's first goal of 2018/2019 (Liga)



It's always worth waiting for these beauties????? pic.twitter.com/MIv8Xpnebw