Cela restera comme une image hautement symbolique de la finale de la Coupe de France. Au moment de recevoir la Coupe des mains du président Emmanuel Macron, le capitaine du Paris St-Germain Thiago Silva a invité son homologue des Herbiers Sébastien Flochon à venir brandir le trophée avec lui, à l'image de ce qu'avait fait le gardien de Nantes Mickael Landreau et Réginald Becque (Calais) il y a dix-huit ans.

Un peu gêné, Flochon a accédé à la demande de Thiago Silva. Mais aucun sourire n'a illuminé son visage durant ce moment pourtant privilégié. Ce masque prouve que, même si on joue pour la petite équipe des Herbiers en National 1, on n'en est pas mois compétiteur avant tout.

«J’ai vécu un moment forcément spécial en soulevant la Coupe avec Thiago Silva, a reconnu Flochon. Ça immortalise la soirée, en quelque sorte. C’était sympa. Il n’était pas obligé de le faire.»

Et, concernant la finale: «Certains nous prédisaient l’enfer, une défaite sur un score fleuve, alors on est heureux de leur avoir apporté un démenti sur le terrain. On est très contents parce qu’on a donné une belle image du football français, une belle image du National.»

La photo symbole de cette finale de Coupe de France, avec le capitaine des Herbiers Sébastien Flochon invité à brandir le trophée par son homologue Thiago Silva#AFP pic.twitter.com/1IXFHFGo5E — AFP Sports (@AFPSport) 8 mai 2018

Le capitaine des Herbiers Sébastien Flochon a soulevé la Coupe de France avec le capitaine du PSG, Thiago Silva, comme lors de la finale de l'an 2000 entre les amateurs de Calais et Nantes. #VHFPSG pic.twitter.com/DFCvAUwgZu — France tv sport (@francetvsport) 8 mai 2018

(Le Matin)