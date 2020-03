À 10h pour les clubs, à 13h pour les Fédérations

Vendredi, l'UEFA a «invité les représentants des 55 associations membres (...) à des réunions en visioconférence pour discuter de la réponse du football européen à l'épidémie». Les discussions «porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes ainsi que sur l'Euro-2020», a tenu à préciser l'instance faîtière.



Une première réunion est prévue mardi matin à 10h00 entre l'état-major de l'UEFA et les représentants des clubs, des ligues et des joueurs. Une seconde suivra à 13h00 avec les 55 fédérations membres, avant une réunion du Comité exécutif de l'instance à 14h00. / AFP