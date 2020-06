La défaite surprise des Young Boys, mardi dernier à Thoune (1-0), aura causé un double et gras préjudice à Neuchâtel Xamax. Les «rouge et noir» ont non seulement vu leurs principaux rivaux empocher trois points précieux dans la lutte contre la relégation; mais ils ont de surcroît essuyé les foudres vengeresses du champion blessé, samedi soir. Conséquences du retour de boomerang: les joueurs de Joël Magnin ont quitté la capitale le front bas et les fesses rougies (6-0), cocollés à la dernière place de Super League.

Les choses avaient pourtant assez bien commencé pour Xamax, qui eut le toupet de se créer la première occasion du match dès la 4e minute - Léo Seydoux contré in extremis sur un centre de Musa Araz.

La semonce et l'avalanche

Cette mise en bouche n’a pas calmé les ardeurs gueulardes des quelques centaines de supporters bernois qui, s’ils n’avaient pas l’avantage du nombre, ont toutefois mis une jolie ambiance dans un Stade de Suisse qui vivait sa dernière avant de redevenir le Wankdorf. Portés par tant d’amour et par la haine de ce derby perdu dans l’Oberland, les «jaune et noir» ont peu à peu appuyé sur l’accélérateur. Il y eut, en deux temps, la semonce et l’avalanche.

Jordan Lefort, dont les deux têtes ont frôlé le cadre (20e et 26e), et Jean-Pierre Nsame, qui manqua de peu la transformation d’un centre tendu de Miralem Sulejmani (25e), ont servi d’avertisseurs.

Pour n’en avoir pas tenu compte, les Neuchâtelois ont sombré en un éclair, ou plutôt quatre. Quatre pions encaissés, comme autant de clous dans un cercueil, le tout entre la 37e et la 45e minute - il s’agit probablement d’un record à ce niveau.

Première de Sakho

Pour ménager les organismes et les susceptibilités dans le naufrage, l’entraîneur neuchâtelois Joël Magnin a effectué autant de changements à la mi-temps que son équipe venait de concéder de buts. Exit Johan Djourou et Xavier Kouassi, les deux renforts censés apporter routine et stabilité; exit Diafra Sakho, le nouvel attaquant dont la première mi-temps sous le maillot xamaxien ne restera pas dans les annales; exit Raphaël Nuzzolo aussi, parce qu’il aura 37 ans la semaine prochaine.

A propos de semaine prochaine, les «rouge et noir», qui ont pris deux goals supplémentaires lors d’une seconde période de remplissage, affronteront Saint-Gall mercredi avant de se rendre à Bâle trois jours plus tard. Un programme certes assez peu engageant, mais qui aura le mérite de ne pas laisser trop de temps à la gamberge, du côté de la Maladière.

Simon Meier, Berne

