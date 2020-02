La société britannique Eleven Sports a obtenu les droits TV domestiques du championnat de Belgique pour les cinq prochaines années (2020-2025) moyennant 103 millions d'euros par saison, soit une hausse annuelle d'environ 20 millions, a rapporté mardi la presse belge. C'est plus de trois fois la valeur du contrat signé entre la Swiss Football League et Teleclub pour la période 2017-2021 concernant la Super League et la Challenge League (près de 40 millions de francs par saison).

Le précédent contrat, scellé avec le trio Proximus-Voo-Telenet et arrivant à échéance à la fin de cette saison, tournait autour de 82,5 millions d'euros par saison, selon les médias belges.

Une assemblée générale des clubs professionnels, prévue mercredi, doit confirmer l'octroi de ces droits exclusifs de diffusion à Eleven pour cinq ans.

Le groupe basé à Londres a présenté une offre de 103 millions d'euros par saison, supérieure aux 100 millions espérés par les clubs et à la proposition formulée par les détenteurs actuels.

Un championnat belgo-néerlandais en discussion

Les négociations ont duré car les clubs belges ne parvenaient pas à s'accorder sur la clé de répartition des droits télévisés. Ceux du «G5» (les cinq plus grands: Club Bruges, Anderlecht, Standard de Liège, La Gantoise et Genk) s'étaient arrangés entre eux mais onze autres clubs étaient en désaccord sur le partage du gâteau. Un accord a finalement été trouvé pour confier 80% des 23 millions supplémentaires aux cinq «grands» clubs et 20% aux onze autre clubs.

Ce nouveau contrat de droits TV intervient alors que des clubs de Belgique et des Pays-Bas se sont réunis le mois dernier pour travailler à la naissance d'un potentiel championnat belgo-néerlandais, plus relevé sportivement et donc susceptible d'augmenter les recettes télévisées.