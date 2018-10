Bien sûr, il y a la défaite. Encore une fois, la Suisse n’a pas réussi à renverser une nation de pointe du football mondial. Ce match pouvait être l’occasion de frapper un grand coup en match officiel, enfin. La Belgique s’est cependant imposée 2-1 et il va falloir attendre pour voir un exploit, encore. Sera-ce pour novembre à Lucerne face à ce même adversaire? Peut-être, mais pour se donner une chance que ce match soit décisif, la Suisse doit déjà penser à gagner dans deux jours en Islande, ce qui sera loin d’être facile. Bref, de prime abord, ce match à Bruxelles a encore été un match pour rien.

Sauf que l’équipe de Suisse a plusieurs enseignements très positifs à tirer de cette rencontre. En premier lieu, le fait qu’elle ait fait jeu égal avec les Diables Rouges pendant la première période et dès la 70e minute. Fabian Schär et ses coéquipiers n’ont pas fait que résister, bien au contraire. Ils ont privé les Belges de ballon par séquences et ont prouvé qu’ils avaient progressé dans leur approche des grands matches. Car il ne faut pas s’y tromper: Roberto Martinez avait aligné sa meilleure équipe et les Diables voulaient absolument s’imposer ce vendredi. Ils ont essayé de bousculer la Suisse, mais n’y sont pas arrivés. Pire, les Belges ont été surpris par la qualité du jeu helvétique, ce qu’ils ont été nombreux à confesser après la partie.

Autre point positif: la page de l’été pourri du football suisse est définitivement tournée. Il suffit de se rappeler quel était l’état d’esprit au mois d’août pour constater qu’énormément de chemin a été fait depuis. Une des questions, il y a à peine deux mois, était de savoir s’il existait un risque que l’équipe explose après les diverses polémiques (dans l’ordre chronologique: les aigles à deux têtes, le match face à la Suède, les déclarations d’Alex Miescher, le départ de Valon Behrami) survenues en quelques semaines. La réponse est désormais connue et elle est négative.

Une nouvelle génération a pris le pouvoir et la hiérarchie s’articule désormais autour de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri, même si Yann Sommer a du poids dans le vestiaire. La bonne nouvelle est que l’absence des anciens tauliers ne se fait pas sentir. Le groupe s’habitue gentiment à vivre sans Stephan Lichtsteiner et Blerim Dzemaili et la transition se fait naturellement, en tout cas de manière moins négative qu’on a pu le craindre il y a encore un ou deux mois. Le changement d’ère est en route et pour l’instant, il se passe plutôt bien.

(nxp)