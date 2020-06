Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, Florian Vaney, André Boschetti et Robin Carrel, ainsi que du chef des arbitres de l'ASF Christophe Girard. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

On n’a pas tous pu réinvestir nos bureaux, mais on y était à deux, en respectant les mesures de l'OFSP et en parlant à distance avec deux autres collègues, ce qui n'a pas manqué de créer quelques problèmes de son...

Vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son pas toujours simple à écouter - promis, quand on est tous de retour à 100% ce sera plus audible -, vous êtes servis, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 2'15):

On a profité de notre invité très spécial pour faire un tour rapide de la question de l'arbitrage en Suisse. Nous avons notamment évoqué la vidéo, le manque d'arbitres à très haut niveau ou encore comment les directeurs de jeu ont vécu la pause Covid et Christophe Girard nous a expliqué le processus de la VAR, notamment à la suite d'un certain match entre Sion et Servette.

2e partie (dès 24'30):

On en a parlé, mais on n'a toujours pas compris où voulait en venir le FC Sion. Par contre, le match de jeudi contre Lucerne nous intéresse tous énormément! Nous avons aussi débattu sur les cas Xamax et Servette, qui vivent des moments bien différents l'un de l'autre. Et si le SFC n'avait rien à gagner à être Européen, finalement?

3e partie (dès 34'05):

Nous pensons quasiment tous que le LS devrait tout de même monter, mais ce qu'on voit depuis Noël ne va pas dans le bon sens. A corriger mardi soir face au SLO? Ensuite, on a terminé notre tour d'horizon en s'énervant contre le St-Gallois raciste et en débattant de la fin de carrière de Stephan Lichtsteiner.

Le quiz! (dès 44'20):

Spécial arbitrage, forcément.