En battant GC mercredi soir, Lausanne a l'occasion de reléguer à cinq points son adversaire direct à la promotion. Quatre connaisseurs du club vaudois de Challenge League évoquent l'importance de ce premier choc face au club zurichois.

Gabet Chapuisat : «Les confrontations directes sont capitales»

«Ça me fait assez rigoler quand Contini dégage en touche en osant affirmer que c’est GC qui est favori, ironise Gabet Chapuisat. Non, on ne va quand même pas inverser les rôles!» L’ancien joueur du LS voit un seul favori dans le choc face à GC: «Lausanne joue à domicile, contre un club en reconstruction dont la promotion ne semble pas le principal objectif. Le LS a un rendez-vous important ce soir et va gagner!» En reléguant GC à cinq points en gagnant mercredi soir, Lausanne Sport prendrait un avantage chiffré non-négligeable. «Surtout, les confrontations directes sont capitales, demandez à Servette qui a laissé filer la promotion à Xamax en perdant ses duels, affirme le technicien vaudois. Il y a aussi l’aspect psychologique qui est important. En gagnant, Lausanne peut marquer son territoire.»

Alexandre Comisetti : «C'est déjà un match décisif»

Il a connu les deux maillots comme joueur, mais son cœur penchera pour le LS ce soir. «C’est déjà un match décisif, car il faut prendre des points contre un concurrent direct, affirme Alexandre Comisetti. Ça va se jouer à deux ou à trois si Aarau revient dans le coup, donc sur la longueur une victoire face à GC peut faire la différence.» Le Vaudois est satisfait du début de saison du LS: «Entre l’éclosion de jeunes joueurs, l’alchimie sur le terrain et les rôles bien distribués, c’est un plaisir de voir jouer Lausanne.» Avant le choc face à GC et dans la course à la promotion, Alexandre Comisetti voit le LS favori. «En Challenge League, GC est favori sur le papier en raison de son histoire. Mais sur le terrain, Lausanne a largement du répondant pour être tout devant», conclut l’ex-international suisse.

Marco Reymond : «J’espère que Lausanne ne va pas se rater»

Fondateur du club des 30 du Lausanne-Sport, Marco Reymond considère LS-GC comme «le premier tournant de la saison», même s’il faudra surtout éviter les matches pièges: «la Challenge League, c’est un véritable champ de mines.» Le supporter du LS est bluffé du début de saison de son club de coeur: «C’est dingue, on a le même entraîneur, la même base de joueurs mais on a l’impression que c’est complètement une nouvelle équipe.» Des tribunes, Marco Reymond se régale: «Vu le nombre de buts marqués, ça fait pas mal rêver! L’arrivée de Turkes et le retour en forme de Zeqiri y sont pour beaucoup.» Face à GC, adversaire direct à la promotion, Marco Reymond attend du monde au stade: «Je sens une certaine excitation pour ce match. J’espère qu’on ne va pas se rater, comme on a tendance à le faire dans ces matches importants. C’est une soirée importante pour le LS, ce serait un signal fort de battre GC avec la manière et des buts.»

Alain Joseph : «Battre GC, ce serait une première empreinte de supériorité»

Alain Joseph estime qu’il est trop tôt pour parler d’un tournant dans la saison: «Mais battre GC, ce serait une première empreinte de supériorité!» L’ancien président du LS est bien placé pour savoir qu’une saison est longue et qu’une promotion peut se gagner grâce à un finish éblouissant. Devenu spectateur du club vaudois, Alain Joseph est convaincu de la force du LS: «C’est le favori, le club a parfaitement réussi son mercato en se débarrassant des joueurs qui ne collaient pas au projet et en faisant venir d’autres qui apportent ce qui lui manquait.» Et tant pis si le club de la capitale vaudoise s’est raté contre son «petit» voisin SLO. «Le LS ne peut de toute façon pas gagner tous les matchs, autant perdre contre Stade Lausanne Ouchy que contre GC ou Aarau», conclut l’ancien dirigeant.

Propos recueillis par Sylvain Bolt