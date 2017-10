L'international portugais Adrien Silva, transféré du Sporting à Leicester City pour 22 millions d'euros cet été, ne pourra pas jouer avec les Foxes avant janvier 2018. La raison? Les documents de son transfert ont été envoyés ... 14 secondes après la date limite du 31 août 2017 à minuit.

Le Portugais s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois avec sa nouvelle équipe. Un détail a retenu l'attention de beaucoup: Silva portait un survêtement floqué du numéro...14.

Comme le joueur ne fait pas encore officiellement partie de l'équipe, rien ne dit qu'il portera ce numéro lorsqu'il retrouvera les terrains. Quoi qu'il en soit, le clin d’œil (volontaire ou pas) a beaucoup amusé la toile.

(Le Matin)