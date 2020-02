L'épidémie de coronavirus perturbe la Serie A: les autorités italiennes ont reporté à une date ultérieure trois matches de la 25e journée prévus dimanche, après la découverte de deux foyers de contagion dans le nord du pays. Les matches Inter - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo et Vérone - Cagliari ont été reportés, a annoncé le gouvernement italien samedi tard dans la soirée.

Cette décision fait partie des mesures draconiennes prises par les autorités italiennes, alors qu'au total 79 personnes ont été contaminées et deux personnes sont décédées entre vendredi et samedi.

En attendant, la Juventus Turin, qui jouait samedi, a conservé la tête du classement en allant battre la SPAL 2-1, avec un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Avec ce succès face à la lanterne rouge, les Turinois prennent quatre points d'avance sur la Lazio, qui jouera dimanche sur le terrain du Genoa, et six sur l'Inter, qui devait jouer dimanche contre la Samp.