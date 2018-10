L'ex-star du foot brésilien Ronaldinho a manifesté ouvertement son soutien sur Twitter au candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro, favori des sondages pour la présidentielle de ce dimanche, également soutenu par d'autres personnalités du ballon rond comme Rivaldo.

Por um Brasil melhor, desejo paz , segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!! pic.twitter.com/DD5GUBQuVx — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 6 octobre 2018

«Pour un Brésil meilleur, je désire la paix, la sécurité et quelqu'un qui nous redonne de la joie. J'ai choisi de vivre au Brésil et je veux un Brésil meilleur pour tous», a affirmé samedi soir le Ballon d'or 2005 sur son profil suivi par 18 millions d'internautes. Le message est illustré d'une photo de l'ex-milieu offensif de 38 ans de dos, avec un maillot jaune de la Seleçao floqué du 17, le nom de code de M. Bolsonaro sur les urnes électroniques.

«Merci beaucoup Ronaldinho, c'est un honneur», a répondu le candidat, dont la campagne a été largement menée sur les réseaux sociaux.

Muito obrigado, Ronaldinho! É uma honra! ???????? ???????? https://t.co/tyW8XAISKW — Jair Bolsonaro 1??7?? (@jairbolsonaro) 7 octobre 2018

Le tweet du champion du monde a été commenté par plus de 10.000 internautes, certains le félicitant de sa prise de position et d'autres le critiquant avec virulence. «Je ne pensais pas que mon idole puisse me décevoir à ce point», déplore un fan sur Twitter. Au Brésil, d'autres ex-gloires du football comme Rivaldo, champion du Monde avec Ronaldinho en 2002, et des joueurs en activité, comme Lucas Moura, de Tottenham, ont déclaré publiquement qu'il voteraient Bolsonaro. En décembre 2017, des rumeurs prêtaient à Ronaldinho l'intention de briguer un siège au Sénat sous les couleurs de l'extrême droite, une information démentie par la suite. Une photo prise à l'époque le montrait souriant, un livre de Jair Bolsonaro entre les mains.

(AFP/nxp)