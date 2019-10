D'un côté, une formation valaisanne qui ne fait que perdre. De l'autre, une troupe genevoise qui ne sait plus gagner. Heureusement, elles s'affrontent samedi et vont enfin pouvoir prendre des points! Mais qui de Stéphane Henchoz ou d'Alain Geiger va retrouver le sourire? On a essayé d'argumenter...

Nicolas Jacquier: «Parce que c’est le dernier moment pour rebondir»

La renaissance du derby du Rhône, le seul vrai derby qui soit à l’échelle romande compte tenu des rivalités ancestrales, tombe à pic pour Sion, qui possède l’occasion rêvée de régler à son avantage la suprématie entre les deux meilleurs ennemis. Sans doute serait-on beaucoup moins confiant si le club valaisan surfait sur une vague positive. On sait que ce n’est pas le cas, que ses joueurs sont à la rue, se posant plus de questions existentielles qu’ils n’apportent de réponses balle au pied.

C’est exactement la situation qui sied pour rebondir. Parce que, pour Sion, c’est aussi le dernier moment pour le faire. Stéphane Henchoz en est bien conscient, ses joueurs également, lesquels prônent une tardive union sacrée. Si le contingent valaisan est intrinsèquement meilleur que celui de son adversaire comme on le suppose, cela doit se voir. Pareil au niveau des ambitions qui ne sont pas les mêmes, comme l’attestent des budgets bien différents. Là aussi, cela doit se voir.

Afin de l’emporter samedi soir et ne pas sombrer dans une crise autrement plus profonde, le club valaisan ne doit pas miser sur les faiblesses, avérées ou espérées, de son hôte mais s’appuyer sur ses propres qualités. On sait qu’elles existent; aujourd’hui en veilleuse, il suffit de les retrouver. Pour ce faire, Sion pourra compter sur l’appui de son nombreux public. Entre les joueurs et leurs fans, les rapports sont parfois compliqués, c’est vrai. Pourtant, la flamme brûle toujours, qui raconte l’histoire d’une passion partagée. Tourbillon n’est peut-être plus ce qu’il a été, mais il peut, il doit le redevenir. Aussi bon soit-il, Servette ne pourra pas résister à un FC Sion porté par son public.

Robin Carrel: «Pour la morale du foot, ça voudrait dire beaucoup»

Il est une règle mathématique qui affirme très logiquement que «toute série qui se prolonge tend vers sa fin». Alors le Servette FC, incapable de ramasser trois points sur un rectangle vert depuis le 25 août et un succès contre Thoune, s’en rapproche irrémédiablement. Pour ce faire, quoi de mieux qu’un «derby du Rhône», avec tous les guillemets qui vont avec (parce qu'on pourrait tout aussi bien faire un derby du Rhône entre Naters et l'Olympique de Marseille, finalement, non?)?

Et puis Sion, à domicile, c’est 12 victoires mais surtout 17 défaites sur les deux dernières saisons. Il reste aussi sur une série de quatre revers en championnat que l’on voit bien se prolonger, elle... Car la pression venue du président Christian Constantin est à même de crisper n’importe quel footballeur, alors que les Genevois n'ont qu'à penser à leur métier, sans que des dirigeants ne rajoutent à la difficulté de la chose.

Si le SFC va l’emporter samedi, c’est aussi parce que lui, il joue. Pas toujours très bien, mais au moins il essaie. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour la morale du football, ça voudrait dire beaucoup. Alors oui, Alain Geiger tâtonne, ses systèmes notamment, mais aussi ses compositions. Mais tous sont toujours portés vers l’avant, et avec son budget de moitié moins élevé que celui du FC Sion, c’est déjà louable. En prime, ça oblige à avoir des idées. Comme aligner un cran plus haut Timothé Cognat, qui va revenir à niveau à point nommé. Ça aussi, ça va faire la différence.