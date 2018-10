On l’avait enterré – et on n’était pas les seuls. A Saint-Gall, des voix s’élevaient même en coulisses: et si Tranquillo Barnetta avait fait son temps? A 33 ans, l’ancien international (75 sélections) n’avait joué que 18 (plutôt décevantes) minutes cette saison en Super League au moment où il est entré sur la pelouse samedi soir face à GC. Et vlan: un somptueux doublé pour permettre aux Brodeurs de s’imposer (2-1).

«Quillo» ist zurück! Zu langsam, zu wenig dynamisch sei er für die aktuelle Ausrichtung des St. Galler Fussballs. Tranquillo Barnetta hat seine Kritiker mit 2 Toren gegen GC Lügen gestraft. #SuperLeague #srffussball pic.twitter.com/hFdXUlq36M — SRF Sport (@srfsport) September 29, 2018

Le matin du match, dans le Tages-Anzeiger, son coach Peter Zeidler avait eu des mots plutôt durs pour «Quilo». «Il n’a plus son explosivité d'antan, pour l’instant, d’autres sont meilleurs que lui», avait notamment déclaré l’ancien homme fort de Tourbillon. Était-ce là un coup psychologique, orchestré pour réveiller Barnetta? «Non pas du tout, répond Zeidler. J’ai simplement dit ce que je pensais, et que je lui avais aussi dit entre quatre yeux. Mais sur ce coup-là, je dois avouer qu’il m’a bluffé. Franchement, je ne pensais pas qu’il était encore animé par un tel instinct de compétiteur.»

Et Zeidler de prolonger: «Dès son entrée en jeu (ndlr: à la 46e minute au retour des vestiaires alors que Saint-Gall était mené 0-1), il a tout de suite frappé au but. Tout ce qu’il faisait était juste, ses déplacements, ses intentions, ses prises de balle. Et ensuite il marque de la tête et du gauche, deux buts très intelligents. Barnetta était tout simplement dans un grand jour, je suis très heureux pour lui et pour l’équipe, car les trois points qu’il a permis d’accrocher sont très importants.»

Mais comment expliquer cette métamorphose? Car depuis son retour des Etats-Unis - il a passé deux saisons du côté de Philadelphie avant de retrouver le club de ses débuts à l’été 2017 – Barnetta semblait avoir définitivement perdu le rythme. «Son intelligence de jeu a toujours été là, commente Zeidler. C’est physiquement qu’il est encore un peu court. Pour jouer 90 minutes tous les week-end, c’est limite. Mais sur une mi-temps, comme samedi soir face à GC, il a montré qu’il pouvait nous apporter beaucoup.»

Et voilà les Brodeurs avec un nouvel atout offensif - des plus inattendus - dans leur manche.

(nxp)