Avec un but de Thorgan et deux d'Eden, la fratrie Hazard a assuré samedi à la Belgique la victoire contre la Russie (4-1) et la 1re place de son groupe de qualification pour l'Euro 2020.

Dominés en première période par des Russes accrocheurs, les visiteurs se sont montrés plus réalistes que leurs hôtes et ont ouvert le score à la 19e minute, via Thorgan Hazard sur un service de son frère.

Ce dernier a ensuite alourdi le score, d'abord à la 33e minute sur une remise de la tête de Romelu Lukaku, puis à la 40e grâce à un caviar de Kevin De Bruyne.

Bilan parfait

Déjà bien payés à la mi-temps, les Belges ont inscrit un 4e but à la 72e minute grâce à Romelu Lukaku. Sept minutes plus tard, Georgi Dzhikiya a réduit l'écart pour la Russie.

Grâce à leur succès 4-1 à Saint-Pétersbourg, les Diables Rouges conservent un bilan parfait (27 points en neuf matches) et ne peuvent plus être rejoints en tête du groupe I par la Russie, 2e à six unités.

Les deux équipes, déjà qualifiées avant le coup d'envoi, doivent encore disputer un match dans ces éliminatoires: mardi, les Belges recevront Chypre et les Russes se déplacent à Saint-Marin.