Le match pour le sacre n’a pas laissé planer le doute longtemps. Après 8 minutes déjà, le PAOK Salonique menait de deux longueurs contre Levadiakos. La partie se finira sur le score de 5-0 et le nouveau champion de Grèce a pu fêter ça tout le match. Après aussi, longtemps. Mais également avant! Le port de la ville avait littéralement pris feu la nuit précédente.

Les 93 ans du club ont été fêtés d'une bien belle manière. ???? pic.twitter.com/e3JaXaaqKR — PAOK France (@PAOKfrance) 20 avril 2019

La fête a été telle, que les Saloniciens ont pu se permettre un luxe assez improbable. A la 91e minute de jeu, le coach local a sorti Dimitris Pelkas et fait rentrer Vieirinha. Ce dernier était pourtant gravement blessé et annoncé absent pour plusieurs mois, lui qui s’était déchiré les ligaments d’un genou la semaine précédente! Son coéquipier sortant lui a donné le brassard de capitaine et le Brésilien a pu boiter trois minutes dans l’antre du Stade Toumba, pour recueillir l’ovation de ses fans en fusion.

La rentrée del CAPITANO VIEIRINHA à la dernière minute malgré ses croisés ?????? #PAOKCHAMPIONS pic.twitter.com/V6PulUPxzZ — Christiañ Bourpiff (@CBourpiff) 21 avril 2019

Le reste de la célébration de ce trophée tant attendu a été à l’avenant. On connait quelques speakers de Super League qui se seraient étranglés devant leur micro!

(nxp)