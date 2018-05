Difficile d’être original lorsqu’il faut «juste» révéler une liste de noms. Depuis le début de la semaine, les fédérations des pays qualifiés pour la Coupe du monde dévoilent les premières sélections. Simple communiqué, annonce sur les réseaux sociaux, conférence de presse, présence du sélectionneur au journal télévisé ou dans l’émission phare de football, à chaque nation (et chaque époque) sa formule. Souvent décevante.

Heureusement, la fédération anglaise a osé révolutionner l’exercice mercredi. Son choix ? Un petit film de moins de deux minutes qui voit de jeunes amateurs de football dévoiler aux quatre coins du pays les noms des 28 joueurs présélectionnés par Gareth Southgate. Le résultat est bluffant de rythme et d’énergie positive. Non seulement, l’exercice désacralise cette annonce qui fait tellement peur et envie. Mais en transférant la parole vers la foule – dans des villes différentes, avec des accents et des styles différents – il permet surtout au public anglais de déjà s’approprier l’aventure russe qui attend ses «Trois Lions». Une belle réussite signée Dan Emerson de Somesuch avec l’agence Wieden+Kennedy. (nxp)