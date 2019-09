L'ancienne gloire du football brésilien Cafu, aujourd'hui 47 ans, est en deuil: il a en effet perdu son fils Danilo (29 ans). Selon ESPN, Danilo est mort mercredi soir dans la région de São Paulo, alors qu'il jouait au football.

Danilo, qui participait à un match organisé dans le cadre de l'anniversaire de sa sœur, dans la ville de Barueri (état de São Paulo), a fait un premier malaise sur le terrain. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais il y a subi un deuxième arrêt cardiaque, fatal celui-là.

Cafu reste une véritable légende au Brésil. L'ancien latéral de l'AS Roma et de l'AC Milan compte 142 sélections en équipe du Brésil. Il a participé à quatre phases finales de Coupe du monde et il en a remporté deux (1994 aux États-Unis et 2002 au Japon).