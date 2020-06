Pris individuellement, on ne se rend peut-être pas compte. Mais depuis une semaine, les «patates» se succèdent à un rythme effréné sur les pelouses du championnat de Suisse. Entre missiles à longue distance et autres frappes en pleines lucarnes, les gardiens de Super League et de Challenge League n'ont pas la vie facile depuis la reprise.

Une compilation des plus beaux buts a été établie par un suiveur du football suisse. Et c'est peu dire qu'il y a de quoi s'enthousiasmer. Jugez plutôt.

(Mention spéciale au délicieux extérieur du pied de Raphaël Nuzzolo après 43 secondes)

ALL of these spectacular goals were scored in Switzerland in the last SEVEN days... pic.twitter.com/XhbKVN4V0s — ???????????????????????????????????????????????????? - Craig King (@FootballSwissEN) June 26, 2020

Cette compilation avait été établie avant le but de Francisco Margiotta qui n'aurait absolument pas fait tache.

Francisco Margiotta scored this equalizer for Luzern today. I'll have to make a new video by the end of this weekend!



Swiss football: the home of golazos? ???? https://t.co/GOfap4wby7 pic.twitter.com/tjuD8ZgYIG — ???????????????????????????????????????????????????? - Craig King (@FootballSwissEN) June 27, 2020

Bref, vivement la prochaine journée de championnat, non?

