Lionel Messi? Cristiano Ronaldo? Neymar? Le joueur le plus riche du monde n’est pas à chercher parmi les grands noms du football mondial. A 19 ans, Faiq Bolkiah n’a toujours pas joué le moindre match professionnel.

L’ailier, membre de la réserve de Leicester, est le neveu d’Hassanal Bolkiah dont la fortune personnelle est estimée à 20 milliards de francs. Le sultan de Bruneï a construit sa richesse grâce aux importantes ressources de pétrole de ce petit état d’Asie du sud-est, limitrophe de l’Indonésie.

Dad with Michael Jackson ???????? Une publication partagée par Faiq Jefri Bolkiah (@fjbolkiah) le 13 Sept. 2014 à 1 :00 PDT

Jefri Bolkiah, membre de la famille royale et père de Faiq, est également assis sur une fortune considérable. Playboy et mégalo, il avait invité Mickael Jackson à jouer pour son 50e anniversaire. La star de la pop avait alors touché plus de 16,5 millions de francs pour ce concert privé.

Très jeune, Faiq Bolkiah a mis le cap sur l’Angleterre pour vivre ses rêves de football. Le Brunéien, formé à Southampton puis Chelsea, a rejoint Leicester quelques semaines avant que les Foxes ne soient sacrés champions en 2016. Le jeune ailier est pour l’instant cantonné aux équipes de jeunes malgré un contrat professionnel.

«Faire partie de certains des meilleurs clubs du monde m’a permis de voir à quel point il faut s'entraîner dur pour avoir la moindre chance de devenir un joueur de haut niveau» a-t-il confié dans une rare interview accordée au magasin anglais FourFourTwo.

S’il n’a pas encore éclot au meilleur niveau, Faiq Bolkiah a été nommé capitaine de la sélection du Bruneï l’année dernière. Le neveu du sultan a inscrit un but en neuf sélections. «Le niveau de l’équipe nationale s’améliore et un jour nous pourrons disputer une Coupe du monde», a affirmé l’espoir du football national, toujours à FourFourTwo. Le chemin vers le gotha mondial s’annonce tortueux pour la 190e nation du classement FIFA. (Le Matin)