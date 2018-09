En 2010, un rêve est (presque) devenu réalité pour Kevin Mbabu. Le Genevois avait 15 ans, il jouait encore à Servette, et il avait été invité par Manchester United à passer une semaine à Carrington, le centre d’entraînement du club mancunien.

«C’était comme dans un rêve», s’est-il rappelé ce lundi, à deux jours d’affronter le club qu’il admire depuis gamin. Au nord de l’Angleterre, le jeune Suisse est pris en charge par Paul Pogba, de deux ans son aîné. «On me l’a présenté parce qu’il parlait français. Il avait 17 ans, il m’a montré comment s’orienter là-bas. Il était vraiment super sympa», explique le latéral d’YB. Durant cette semaine à Carrington, Mbabu n’a pas eu l’occasion de croiser les stars de la première équipe, qui étaient en tournée à l’étranger. «Pas grave, c’était déjà une superbe expérience.»

Trois ans plus tard, il signera à Newcastle United, où il restera quatre ans sous contrat et découvrira la Premier League l’espace d’une poignée de parties. Avec un seul objectif: retourner en Angleterre le plus vite possible.

Pour y arriver, le latéral devra enchaîner les bonnes performances avec YB, mais aussi avec l’équipe de Suisse, dont il défend les couleurs depuis ce mois de septembre. Il a en effet connu sa première sélection avec l’Islande lors du dernier rassemblement et n’a montré aucun signe de fébrilité, bien au contraire. Va-t-il réussir son autre «grande première», ce mercredi soir en phase de poules de la Ligue des Champions, qui plus est face à un club dont il a toujours été supporter? En tout cas, au coup d’envoi, il aura sans doute le cœur qui battra un peu plus vite que d’habitude. Et après le match se posera une autre question: Paul Pogba le reconnaîtra-t-il, huit ans après? «On verra bien, je n’en sais rien», se marre le Genevois. (nxp)