Vladimir Petkovic entend se servir du parcours des hockeyeurs vice-champions du monde pour inspirer ses joueurs. Le Mister, qui n'a pas fait d'annonce officielle au moment de donner à la FIFA une première liste de 35 noms la semaine passée, dévoilera en revanche vendredi un cadre fort de 27 hommes. Mais Petkovic a déjà une idée très claire de l'effectif qu'il entend convoquer pour la Russie. Ses derniers doutes ne portent que sur «un ou deux postes», acquiesce-t-il sans, toutefois, donner plus de précisions ou entrer dans les détails.

Le Tessinois espère que le parcours de l'équipe nationale de hockey sur glace au Danemark (défaite aux tirs au but en finale contre la Suède) aura l'effet d'un déclancheur dans l'esprit des footballeurs. «De par la force mentale que les joueurs ont montrée durant tout le tournoi, ils doivent être un exemple à suivre. Je leur suis reconnaissant de tout ce qu'ils ont accompli.»

Blessés problématiques

Tous les internationaux ne sont bien évidemment pas encore arrivés au mini-camp de Feusisberg, lequel est surtout destiné à maintenir en forme ceux dont la saison est déjà terminée, comme les deux stars du groupe Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka. La «vraie» préparation commencera dimanche, avec le rassemblement à Lugano qui marquera le coup d'envoi du stage.

Du côté du bulletin médical, deux dossiers majeurs posent problème: ceux d'Admir Mehmedi et de Breel Embolo, qui ne s'entraînent plus depuis des semaines. L'attaquant de Wolfsburg, blessé, a manqué les dix derniers matches de son équipe tandis que son homologue de Schalke est sur le flanc depuis un mois. «A cet instant, chaque jour est décisif», prévient Petkovic, qui veut avoir des certitudes le plus vite possible. «Les joueurs doivent être rapidement aptes à 100%.»

Mais, pour le reste du groupe, les feux sont au vert. «Ils sont presque tous en bonne forme, leur état de santé est bon.» Un constat qui concerne également Haris Seferovic, même si celui-ci n'a presque plus joué avec Benfica depuis l'automne. «Il est en forme et je n'ai aucun doute sur son cas», affirme le sélectionneur. (si/nxp)