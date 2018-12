C'était le 26 mai 1999. Au Camp Nou de Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich s'affrontent en finale de Ligue des champions. Les deux équipes ne le savaient pas en entrant sur la pelouse, mais elles allaient écrire l'histoire. Surtout l'équipe d'Alex Ferguson!

Le Bayern d'Ottmar Hitzfeld, qui avait ouvert le score à la 6e minute sur un coup franc de Mario Basler, semble se diriger vers une courte victoire. Après avoir touché la barre transversale à deux reprises en deuxième mi-temps, l'équipe bavaroise a le contrôle des opérations, et Manchester se heurte au gardien Oliver Kahn et à ses défenseurs.

Après nonante minutes de jeu, le quatrième officiel indique un temps additionnel de trois minutes. David Beckham botte un corner. La défense bavaroise se dégage mal. A l'orée de la surface de réparation, Ryan Giggs arme une volée du pied droit qui semble sortir... mais Sheringham surgit aux six mètres pour dévier la trajectoire du ballon juste ce qu'il faut. 91e: 1-1.

Du bout du pied droit

Tout le monde pense alors que Manchester United vient de décrocher des prolongations. Tout le monde sauf... les joueurs anglais. Moins de deux minutes plus tard, nouveau corner pour MU - Bayern a perdu le ballon après avoir effectué son engagement.

C'est à nouveau Beckham qui le tire, au premier poteau. Sheringham le dévie de la tête et c'est là qu'Ole Gunnar Solskjaer se révèle: entré en jeu à la 81e minute pour Andy Cole, le «super-sub» de United tend le bout de son pied droit et dévie le ballon, qui va se nicher sous la latte, hors de portée de Kahn et au-dessus de la tête de Michael Tarnat. 93e: 2-1 pour Manchester United. L'arbitre italien Pierluigi Collina mettra un terme à cette folle finale une petite minute plus tard.

Après la finale, Solskjaer racontera ces trois minutes invraisemblables: «Quand Teddy a égalisé, tout le monde a couru vers lui, sauf moi. J'ai couru droit vers la ligne médiane, parce que je me préparais à jouer 30 minutes supplémentaires.» Mais cela ne sera finalement pas nécessaire, puisque Solskjaer fera la décision nonante secondes plus tard. «99 fois sur cent, ma déviation aurait fini dans les mains de Kahn ou sur la tête du gars sur la ligne (Tarnat)», avouera le Norvégien.

Mais pas cette fois. Ole Gunnar Solskjaer, alors 26 ans, venait de se faire connaître au monde entier. Près de vingt ans plus tard, le voilà intronisé entraîneur de Manchester United. (nxp)