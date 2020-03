La justice paraguayenne a décidé mardi de maintenir en détention provisoire l'ancien footballeur-star brésilien Ronaldinho, soupçonné d'usage de faux passeport, tandis que les enquêteurs se penchent sur un éventuel «blanchiment d'argent».

«Le juge a rejeté la demande de la défense de liberté conditionnelle ou d'assignation à domicile» de l'ex-joueur de 39 ans, a déclaré aux journalistes le procureur Osmar Legal à l'issue de l'audience de demande de remise en liberté.

A ses côtés, le nouveau juge en charge du dossier, Gustavo Amarilla, a déclaré avoir maintenu Ronaldinho et son frère Roberto derrière les barreaux pour qu'ils restent à «disposition de la justice».

Des risques de fuite

Il a affirmé que vu l'ampleur de l'affaire et l'implication présumée de fonctionnaires et de chefs d'entreprise qui ont facilité la venue de Ronaldinho au Paraguay, la présence des deux hommes à Asuncion était nécessaire au bon déroulement de l'enquête. «Je reconnais que (ce cas) pourrait mériter une mesure moins contraignante (que la détention). Mais c'est ma responsabilité de ne pas perturber l'enquête du parquet. Et cela pourrait être le cas avec une fuite» éventuelle des deux mis en cause, a déclaré le juge.

La prochaine étape de l'enquête, selon le magistrat, sera l'examen des téléphones des deux suspects «pour connaître les véritables raisons de leur présence» au Paraguay. «Il pourrait s'agir d'un usage de faux (documents), mais il pourrait y avoir d'autres choses, comme une association de malfaiteurs ou du blanchiment d'argent», a prévenu Gustavo Amarilla.

«C'est cela qui interpelle et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu» la détention provisoire, a-t-il expliqué.

Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars en compagnie de son frère Roberto. Tous deux sont accusés d'être entrés au Paraguay en possession de faux passeports. Leur détention provisoire a été confirmée samedi par une juge de la capitale paraguayenne.

Le Ballon d'Or 2005 et son frère étaient arrivés mercredi à Asuncion pour faire la promotion d'un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance, notamment à l'initiative d'une fondation, Fraternidad Angelical, qui vient en aide aux enfants pauvres.

Perquisition à l'hôtel de Ronaldinho

Les deux hommes ont montré leurs passeports à la police de l'immigration, qui n'a pas immédiatement relevé d'anomalie. La police paraguayenne a ensuite perquisitionné l'hôtel où logeaient les deux hommes. Les enquêteurs y ont découvert de faux passeports paraguayens confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon le ministre de l'Intérieur Euclides Acevedo.

Ronaldinho avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin 2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros) pour avoir construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac dans une aire protégée de l'État du Rio Grande do Sul (sud).

Il l'avait finalement récupéré en 2019 au terme d'un accord avec la justice, en contrepartie d'un versement de 6 millions de réais (1,1 million d'euros), a indiqué à l'AFP le parquet de l'Etat. «Pendant la période où le passeport lui avait été retiré, il a tenté d'utiliser un passeport espagnol qui lui a finalement été retiré par la police des frontières», selon la même source.

La défense de l'ancien joueur a rejeté la responsabilité de l'organisation du voyage au Paraguay sur la fondation Fraternidad Angelical, dont la présidente Dalia Lopez fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

«Faciliter la possibilité de faire des affaires»

Selon Sergio Queiroz, l'avocat brésilien du champion, les passeports ont été offerts par la fondation à «Dinho» pour «faciliter la possibilité de faire des affaires» dans le pays. «Il ne savait pas que le passeport qui lui a été remis était un faux», avait assuré l'avocat dimanche.

Marcos Estigarribia, l'avocat de Dalia Lopez, a indiqué de son côté que sa cliente avait demandé à des intermédiaires de faire les démarches pour obtenir des passeports authentiques à la demande des deux frères qui souhaitaient «faire des affaires au Paraguay».

L'avocat a affirmé que le joueur et son frère avaient payé 5.000 dollars (4.400 euros) pour «faciliter les démarches».

Outre Ronaldinho et son frère, un entrepreneur brésilien, Wilmondes Sousa, et deux Paraguayennes ont été arrêtés. Le scandale a également entraîné la démission du directeur national des Migrations, Alexis Penayo.

AFP