Eugen Neagoe a été victime d'un malaise cardiaque, dimanche en plein match de son équipe du Dinamo Bucarest (1ère division roumaine). Sans doute à cause d'un excès de stress dont peuvent parfois être victimes les entraîneurs. Lors d'une rencontre face à U Craiova comptant pour la 2e journée du championnat, le tacticien de 51 ans s'est soudain effondré à la 25e minute.

Malgré la panique du staff du club, les premiers secours appliqués et l'arrivée d'une ambulance a permis de réanimer coach Neagoe après une quinzaine de minutes. Emmené à l'hôpital, l'infortuné aurait ouvert les yeux dans le véhicule, selon des sources locales, qui évoquent un infarctus ventriculaire mineur, pour décrire l'origine du mal dont a été victime l'entraîneur. Une situation nécessitant la pose d'un stent à l'artère fémorale. «Nous étions proches d'une tragédie, a réagi le président du Dinamo Florin Prunea. J'ai vu le défibrillateur envoyer une décharge, cela a sauvé sa vie», a-t-il dit de l'homme qui se trouverait en état de communiquer avec ses proches.

BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ — Emanuel Ro?u (@Emishor) July 21, 2019

Full story behind what happened last night with Dinamo's manager Eugen Neagoe. He suffered cardiac arrest during the game vs Craiova, while he was on the bench. He was rushed to the ambulance and resuscitated. The doctors saved his life. pic.twitter.com/6EDqKRX6r7 — Emanuel Ro?u (@Emishor) July 22, 2019

Au moment du drame, la plupart des joueurs et des spectateurs étaient en état de choc. Certains même en larmes. Et ce malgré le fait qu'une partie du public réclamait le départ d'Eugen Neagoe, mécontent la lourde défaite (5-0) subie en ouverture de saison. «Il n'avait pas mangé depuis deux jours et buvait des dizaines de cafés, a confié un proche, interrogé par «Digi Sport». Les supporters ont réclamé sa démission dès les premières minutes, cela l'a beaucoup touché.»

Even though the players were in shock, the match went on! Neagoe was very close to a tragedy, it was a matter of seconds. Fortunately, the doctors on the ambulance did everything according to the book and the manager's life was saved. — Emanuel Ro?u (@Emishor) July 22, 2019

Tout cela n'a pas empêché le match de se poursuivre jusqu'au bout. Les visiteurs de Craiova se sont imposés 0-2. Mais la déception de la défaite était cette fois sans doute un brin dérisoire à côté de la frayeur vécue par tous les témoins.