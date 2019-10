On connait depuis longtemps le but du mois récompensant les gestes les plus audacieux. Voici désormais, chose beaucoup moins recommandable chacun en conviendra, ce qui pourrait bien être la bataille du mois, voire, dans le cas présent peut-être même de l’année.

Ces images de castagne nous viennent du Guatemala, et ont eu pour décor le stade El Trébor, à l’occasion d’un match opposant le Club Social y Deportivo Municipal au Xelaju MC dans le cadre du tournoi d’ouverture (12e journée).

El estadio El Trébol se convirtió en un campo de batalla entre jugadores de @Rojos_Municipal y @Xelaju_Oficial durante el encuentro de la fecha 12 del torneo #Apertura2019 ???? Miriam Figueroa. pic.twitter.com/argXFqLhfS — Guatevisión (@Guatevision_tv) 6 octobre 2019

A l’origine de cette bagarre générale qui devait aussi impliquer aussi les deux bancs – tant qu’à faire, autant que tout le monde y participe -, la décision de l’arbitre d’accorder un penalty à l’équipe locale, ce qui allait déclencher le début des hostilités.

La bataille rangée a duré pas moins de 12 minutes, sans round d’observation. Au final, M. Escobar a sorti huit belligérants, dont les deux techniciens, Sebastian Bini (pour Municipal) et Horacio González (pour Xelaju). Au niveau des cartons rouges, les visiteurs l'ont emporté 5 à 3. La plupart des «joueurs» ayant vu rouge sont des remplaçants.

Sur le terrain du sport, ou ce qu'il en restait, Municipal l’a emporté 2-0 pour conforter sa place de leader alors que Xelaju pointe au 8e rang. Question à plusieurs points de suture: doit-on forcément se réjouir de la bataille retour?