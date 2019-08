L’Association suisse de football (ASF) l’a communiqué mercredi: elle et Marco von Ah ont convenu que ce dernier cessera son activité de responsable médias pour l’équipe nationale avec effet immédiat.

En poste depuis 11 ans, Marco von Ah avait été épinglé par le rapport Heusler, qui avait estimé que la communication avait été défaillante durant et après la Coupe du monde 2018. Rappelons que, en Russie, le camp helvétique avait été embourbé dans la polémique de l’aigle albanais (geste de Shaqiri, Xhaka et Lichtsteiner contre la Serbie). Et que, dans la foulée, Alex Miescher avait tenu des propos troublants et dénigrants sur la binationalité dans une interview accordée au «Tages Anzeiger». Le secrétaire général de l’ASF avait été contraint de présenter sa démission cinq semaines plus tard.

«Avec le départ de Marco von Ah, décision prise d’un commun accord entre les deux parties, nous ne faisons qu’appliquer les recommandations du rapport Heusler», explique Dominique Blanc. Le nouveau président de l’ASF ajoute: «Le rapport nous recommandait aussi d’engager un directeur des équipes nationales: nous l’avons fait en faisant appel à Pierluigi Tami.»

Durant sa campagne, le boss vaudois du football suisse, qui a pris ses fonctions le 1er juillet, avait affirmé qu’il ne ferait pas de révolution, mais qu’il prendrait des décisions. Les premières semaines de son règne semblent lui donner raison.

A l’ASF, le successeur de Marco von Ah n’a pas encore été nommé. Stefan Baumgartner, chef du secteur Internet Commercial and Editorial Team, assumera l’interim.