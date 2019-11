André Gomes a parlé en public pour la première fois depuis son opération (lundi) et son horrible blessure à la cheville (dimanche), après un double contact avec Son Heung-min et Serge Aurier lors du match nul 1-1 entre Everton et Tottenham.

Le milieu de terrain de 26 ans avait déjà rassuré ses fans en repostant des messages de bon rétablissement de ses coéquipiers d'Everton et de l'équipe nationale du Portugal (Cristiano Ronaldo notamment).

Mercredi en fin de journée, soit au lendemain de sa sortie d'hôpital, il s'est directement adressé à ses supporters en publiant un message vidéo sur son compte Instagram. «Salut tout le monde, dit-il. Comme vous le savez déjà, tout s'est bien passé. J'ai déjà retrouvé ma famille à la maison. J'aimerais tous vous remercier pour le soutien, les messages et l'énergie positive (que vous m'avez transmis). Un grand merci.»

Particulièrement touché d'avoir été à la base de cette blessure - quand bien même il apparaît que Gomes s'est retourné la cheville au contact d'Aurier -, Son Heung-min lui a dédié le doublé qu'il a inscrit mercredi soir en Ligue des champions sur la pelouse de l'Étoile Rouge Belgrade (victoire des Spurs 4-0). Après avoir marqué, il s'est présenté devant une caméra en joignant les mains et baissant la tête.

Deux buts et des excuses pour moi André Gomez, beau ce #Son_hung?????????? pic.twitter.com/jBAuG5Eh1e — Tadllaoui Abdilah???? (@TadllaouiAbdil1) November 6, 2019

André Gomes, dont la convalescence sera suivie par le staff médical d'Everton, sera absent des terrains pour une période allant de six à douze mois.

R.Ty