Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, a publié une photo de groupe sur laquelle il apparaissait avec des lycéens.

Vendredi, le boss du club marseillais a dû faire machine arrière et supprimer le cliché. La raison: une des jeunes filles présentes portait un maillot du Paris SG, ce qui lui a valu d’être insultée et harcelée sur les réseaux sociaux. Jacques-Henri Eyraud s'est dit scandalisé.

J’ai décidé de supprimer le tweet où apparaissait une très jeune fille avec un maillot du PSG. Elle est insultée et harcelée. Je suis scandalisé que le foot puisse autant dériver vers l’intolérance et la bêtise, en ce jour dédié aux droits des femmes. Un combat de plus à mener.