Stéphane Henchoz s’est réjoui de la victoire des siens samedi face à Sion, acquise grâce à une discipline défensive de tous les instants. «La philosophie, c’était d’être solides derrière, de concéder moins de buts qu’au premier tour, d’arriver à se créer des occasions en contre et en convertir l’une ou l’autre», a relevé l’entraîneur xamaxien. Un plan qui a fonctionné à la perfection. «Quand on a eu le ballon, quand on a pu le récupérer, on a fait mal sur contre», a-t-il analysé avec raison. Le technicien des Rouge et Noir a aussi vu «des joueurs à l’aise avec le ballon, plus que dans les matches précédents. Techniquement, c’était bien ce samedi».

Raphaël Nuzzolo a lui relevé avec le sourire le but d’YB à la 96e sur le terrain de Grasshopper. Un but qui donne quatre points d’avance à Xamax sur la dernière place. «J’avais eu des discussions avec mes anciens collègues d’YB, je leur ai demandé de nous aider un peu, je suis content de voir qu’ils l’ont fait», s’est marré l’attaquant des «Rouge et noir», une nouvelle fois buteur ce samedi. «Ce soir, c’était beaucoup mieux que contre Saint-Gall. On a retrouvé ce qu’on a fait pendant une mi-temps contre Lucerne et on a amplement mérité ce succès. Sion n’a eu que peu d’occasions. On a réalisé une belle prestation», a relevé l’attaquant xamaxien, auteur de son 12e but de la saison, le deuxième sur penalty en deux tentatives. (nxp)