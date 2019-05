Coupes d'Europe, mode d'emploi pour les Suisses

Young Boys (champion) : barrage (playoffs) de la Ligue des champions (20/21 août et 27/28 août).



FC Bâle (2e) : 2e tour de qualification des champions (23/24 juillet et 30/31 juillet). Voie de la Ligue.



3e de Super League : 3e tour de qualification de la Ligue Europa (8 et 15 août).



4e de Super League : 2e tour de qualification de la Ligue Europa (25 juillet et 1er août).



Vainqueur de la Coupe (finale le 19 mai à Berne): phase de poule de la Ligue Europa. A une nuance près, et de taille. Si le FC Bâle remportait le trophée, la qualification directe pour la phase de groupe reviendrait automatiquement à l'équipe classée 3e de Super League. Dans ce cas de figure seulement, la 5e place du championnat serait elle aussi qualificative pour les préliminaires de la Ligue Europa.



La 6e place pourrait même également le devenir si le FC Sion terminait à une place européenne et n’était pas repêché par le TAS comme on peut le supposer.