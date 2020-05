Non non, on n'est plus le 1er avril. C'est pourtant un article qui aurait pu avoir sa place sur notre site il y a un mois et un jour. Mais l'histoire est pourtant véridique. Le FC Villarepos a décidé de lancer sa campagne de recrutement en vue de la prochaine saison de 5e ligue. Car, oui, même si «la une» du club lacois milite au bas de l'échelle du football suisse, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas d'ambitions. En lice pour une promotion lors du dernier exercice, le petit club fribourgeois s'est vu arrêter en plein vol par la décision de la Association suisse de football de geler tous les championnats amateurs.

Moins de 24 heures après que le couperet ne soit tombé, les dirigeants du club ont posté sur les réseaux sociaux un message... surprenant. Son destinataire? Roger Federer. Selon des recherches de son président, la licence de Roger Federer existe bel et bien, même si le Bâlois n'est, évidemment, plus actif. «Cela fait un petit moment que je parle de cette idée, rigole Pierre Schouwey, président du FCV, joint en plein confinement. Mais je n'avais jamais eu trop le temps de la mettre à exécution. Disons que le confinement m'a permis de réaliser ce plan.»

«Numéro 20... 21, 22 ou 23»

La décision a été prise de floquer un maillot avec le No 20 et de lui envoyer une demande de licence avec une lettre argumentant le bienfondé d'une signature à Villarpos. «Je pense qu'il comprendra la référence avec ce No 20 (ndlr: ses 20 titres en Grand Chelem), souffle Pierre Schouwey. Mais s'il veut attendre deux ou trois ans et gagne encore un ou l'autre tournoi, nous pouvons sans autre lui réserver le 21, le 22 ou même le 23!» Par contre, «RF» devrait payer sa cotisation de 180 francs.

Le rêve de voir Roger Federer revêtir le maillot du FC Villarepos ne tient donc «plus qu'à» une signature du meilleur joueur de tennis de tous les temps. Même s'il ne fonde que peu d'espoir dans cette bouteille à la mer, l'auto-proclamé plus petit club de Suisse - «Nous n'avons qu'une équipe en 5e ligue», rigole Pierre Schouwey - espère au moins que le message et le colis arriveront à Roger Federer.

«Avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais, poursuit le président du club situé dans la région d'Avenches. Même s'il refuse de jouer pour le FCV, ce serait déjà fou de réussir à créer un lien entre Roger Federer et le FC Villarepos. S'il voulait déjà poster une photo avec le maillot, ou le signer et nous le renvoyer, ce serait déjà inespéré.»

La licence de footballeur de @rogerfederer existe toujours!



Envie de voir le #GOAT du tennis se reconvertir dans le plus petit club de Suisse? Un paquet avec son maillot et la demande de transfert lui a été envoyé cette semaine.



RT pour que le message lui parvienne ???? @SFV_ASF pic.twitter.com/PoCuiVLPdc — FC Villarepos (@villarepos) May 1, 2020

Grégory Beaud