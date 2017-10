Le fameux autogoal de Johan Djourou, hier soir à la 42e minute de Portugal-Suisse (2-0 au final), a beaucoup fait parler.

D’abord parce qu’il a constitué le grand tournant de cette rencontre décisive pour la qualification au Mondial 2018 – «il nous a un peu brisé les jambes», résume Granit Xhaka.

Cette scène à trois (Yann Sommer, João Mario et Djourou), survenue à la réception d’un centre particulièrement nocif d’Eliseu, a aussi éveillé l’ombre d’une suspicion. Et si, en allant au contact avec le gardien helvétique, l’attaquant portugais avait commis une faute?

Deux personnes au moins ont fait mine de le penser, hier soir dans les catacombes du stade de la Luz. «J’aurais bien aimé que la vidéo soit en fonction ce soir, il aurait été intéressant de la consulter sur ce 1-0», a lancé le sélectionneur Vladimir Petkovic au cœur de sa conférence de presse, suscitant une certaine surprise dans l’assistance.

Accepter la main tendue

Dans le même temps ou presque, en zone mixte, Sommer était invité à s’expliquer sur cette séquence où il n’apparaît pas à son avantage – sans qu’on puisse non plus l’accuser d’une bourde. «Je n’ai pas encore revu la scène, a d’abord prévenu le portier. Il y a ce très bon ballon, ce centre puissant, et moi je dois sortir au milieu de tout. Je crois que je touche la balle, il y a peut-être une faute, et voilà…»

Et voilà. Alors on s’est repassé la scène fatidique en boucle, arrêts sur images à l’appui (on vous laisse faire pareil si le cœur vous en dit). Oui, il y a contact entre le joueur lusitanien et le gardien suisse. Mais non, à aucun moment João Mario ne semble commettre la moindre irrégularité.

Conclusion? On opte pour la thèse du sélectionneur qui avait envie de protéger son gardien, auteur d’une erreur bien plus évidente mais beaucoup moins grave samedi passé face à la Hongrie (5-2). Et son gardien s’est dit qu’il n’était pas bête d’accepter cette main tendue. (Le Matin)