Le coup d'envoi du match Lausanne-Sport - Aarau sera donné ce vendredi soir à 20h, mais pour le président David Thompson, il aura commencé une heure plus tôt. À l'occasion de son 60e anniversaire - qu'il célébrera effectivement lundi -, le président lausannois a en effet décidé d'offrir un verre de bienvenue à tous les spectateurs.

Dès 19h, entouré de la Direction du club, il aura revêtu le tablier et servira lui-même bières et minérales sur l'esplanade de la tribune Nord du stade de la Pontaise. L'occasion pour le public, comme le précise le site du club, de «venir à la rencontre des dirigeants et d'échanger quelques mots sur la vie du club».

David Thompson officiera également au Lounge (en première mi-temps), puis au Onze d'Or (à la pause) et enfin à la Confrérie (après le match).

Santé, bon match et joyeux anniversaire, président!

(nxp)