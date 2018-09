Cristiano Ronaldo méritait-il d’être expulsé à la 29e minute du match entre la Juventus et Valence, mercredi soir en Ligue des champions (0-2)? Nous avons contacté Stephan Studer, ex-arbitre international, pour lui poser la question. Sa réponse: «Le rouge est sévère. Le Portugais méritait plutôt le jaune.»

Stéphane Studer a vu les images et voici son interprétation de l’action litigieuse. «Il y a d’abord une faute de Ronaldo dans le jeu. Puis l’attaquant de la Juventus vient vers son adversaire et lui touche la tête avec sa main. La première question est de savoir si le directeur de jeu punit la faute ou la réaction de Ronaldo. Je pense que c’est sa réaction. Il y a ensuite deux manières de considérer les choses. Soit l’arbitre estime que c’est une conduite violente et il sort le rouge. Soit il considère qu’il s’agit d’un geste antisportif et il ne brandit que le jaune. J’aurais plutôt penché pour cette deuxième option.» L’arbitre munichois Felix Brych a pour sa part suivi les recommandations de son assistant, qui se trouvait pourtant loin de l’action et dos au Portugais.

Il reste toutefois une question en suspens: CR7, qui ne marque plus autant qu’avant et dont la pression sur les épaules est énorme, a-t-il sur cette action payé une première demi-heure de jeu au cours de laquelle il était nerveux et aurait eu un comportement inadéquat? «C’est une possibilité, mais je ne peux pas juger», dit Stephan Studer, qui profite malicieusement de toute cette histoire pour défendre son ancienne activité. «L’expulsion de Ronaldo montre que les arbitres ne protègent pas certains joueurs. M. Brych a fait preuve de courage.» (nxp)