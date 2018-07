Heimir Hallgrimsson (51 ans) a quitté ses fonctions à la tête de l’équipe d’Islande. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué par la fédération (KSI). Le sélectionneur ne poursuivra pas l’aventure après 7 ans de bons et loyaux services.

Sous sa houlette, les Islandais sont entrés dans la cour des grands. En effet, l’Islande vient de disputer en Russie la première Coupe du monde de son histoire. Les Nordiques ont terminé derniers du groupe D derrière la Croatie, l’Argentine et le Nigéria.

C’est surtout lors de l’Euro 2016 en France que les hommes d’Heimir Hallgrimsson avaient créé la sensation. Les Islandais, soutenus par tout un peuple, avaient éliminé l’Angleterre en 1/8e de finale, avant d’être sortis par la France au stade suivant.

Le «clapping» des supporters scandinaves restera comme l’une des images fortes de cette compétition.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq