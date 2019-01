Le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjær a aligné une sixième victoire consécutive, dimanche; sa première face à un gros client du championnat d'Angleterre, en l'occurrence Tottenham, sur la pelouse de Wembley.

Si Marcus Rashford a été l'unique buteur de la fin d'après-midi (44e 1-0), les Red Devis doivent surtout une fière chandelle à David De Gea, intraitable devant les buts. Principalement au cours d'une seconde période qui a vu le gardien espagnol enchaîner 11 arrêts. C'est simple: personne en Premier League n'en avait totalisé autant - en 90 minutes - depuis le début de la saison.

Le show David De Gea en vidéo:



David De Gea made more saves in the 2nd half today than any goalkeeper in an entire Premier League game this season.



Here are all 11 saves:pic.twitter.com/WBkCPjlAl8