Mercredi, le club anglais d'Huddersfield Town (relégué en 2e division cette saison) avait dévoilé son maillot «officiel». Cette présentation avait été accueillie par une avalanche de réactions négatives.

En cause, l'immense bande qui traversait le maillot de bas en haut avec le nom du sponsor Paddy Power, un site de paris en ligne. L'équipe avait même joué une rencontre amicale contre Rochdale avec sa nouvelle tenue.

???? Goal and assist so far for Jonathan Hogg this evening!#htafc pic.twitter.com/IjjDQhLb2U — Huddersfield Town (@htafc) July 17, 2019

Seulement voilà, et il fallait s'en douter, le buzz généré par ce maillot a en fait servi à mettre en avant la véritable tunique d'Huddersfield, présentée deux jours plus tard et qui n'arbore aucun sponsor!

Photo: Twitter / @htafc

Hudderfield Town et Paddy Power, qui reste partenaire de l'équipe, ont expliqué la démarche dans un communiqué commun: «Ce maillot s'inscrit dans la nouvelle campagne de Paddy Power «Save Our Shirt» (Sauvons notre maillot), une initiative qui soutient un mouvement consistant à promouvoir des équipements sans sponsor, de façon à rendre le maillot aux supporters.»

Are they really wearing it??

???????? https://t.co/rpW0EjELOw — Peter Crouch (@petercrouch) July 17, 2019

Représentant de Paddy Power, Victor Corcoran abonde dans ce sens: «Le sponsoring des maillots va trop loin. Nous acceptons que les sponsors ont un rôle à jouer dans le football, mais le maillot doit rester sacré. En tant que sponsor, nous connaissons notre place, et elle n'est pas sur un maillot. Nous appelons désormais les autres sponsors à joindre notre campagne Save Our Shirt.»

Reste désormais à savoir si d'autres clubs seront tentés par cette démarche. D'ailleurs, certains se sont déjà amusés à imaginer à quoi pourrait ressembler les maillots d'autres équipes, sans aucun sponsor.