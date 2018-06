La folie continue autour des maillots du Nigeria en passe de devenir des objets cultes avant même le début de la Coupe du monde en Russie.

Après les trois millions de précommandes à la fin du mois de mai, Nike n'avait pas pu suivre le rythme lors de la mise en vente officielle au début de cette semaine. Résultat: le stock de «jerseys» avait été épuisé en quelques heures.

Nigeria have officially released their brand new nike home kit. ????



???????????????? pic.twitter.com/5GSaerdo3U — Transfer Talk (@EPLBible) 1 juin 2018

Pour se procurer ce maillot qui fascine - hommage réussi aux Super Eagles de 1994 - les fans se rendent donc sur les plateformes de vente aux enchères.

Sur Ebay, on retrouve des prix deux ou trois fois supérieurs aux 85 euros d'origine. La Sky a déjà attribué aux Nigérians, qui seront opposés à la Croatie, l'Islande et l'Argentine dans le groupe D du Mondial, le titre honorifique de «maillot le plus beau de la Coupe du monde.»

For me, in my eyes Nigeria has the cleanest World Cup jersey. Just ordered myself the jacket. pic.twitter.com/ljWM4rroi4 — sabelo (@sabelotsambo) 1 juin 2018

(Le Matin)