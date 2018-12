Du prénom et du poids du prochain bébé princier à la couleur de la nouvelle façade du Palais de Buckingham, en passant par qui va tirer le 8e corner de tel ou tel match de 14e division anglaise de rinkhockey, les Anglais parient sur tout, absolument tout. Les bookmakers locaux rivalisent il est vrai d'originalité et d'exhaustivité pour attirer le consommateur en mal de paris, sportifs ou non.

Dans une région où miser s'apparente presque à une religion, la succession de José Mourinho à la tête de Manchester United exacerbe donc les passions. Le limogeage du Portugais constitue du pain béni pour les sites de paris. Qui placent largement Laurent Blanc, actuellement libre de tout engagement, comme favori. Mardi en fin d'après-midi, la cote - qui évolue en permanence - du technicien français était à peine supérieure à 2 contre 1, alors qu'elle était encore à 9 contre 1 en fin de matinée.

De Carrick à Wenger

En deuxième position des favoris, on retrouve logiquement Michael Carrick. L'ancien milieu de terrain et capitaine des Reds Devils est à 5 contre 1. Il pourrait assumer, dans l'immédiat, le rôle d'entraîneur intérimaire pour stabiliser un club dans la tourmente.

A 6 contre 1, Zinedine Zidane - en «stand-bye» depuis qu'il a quitté le Real Madrid - fait aussi sérieusement partie des papables. Tout comme le très crédible Mauricio Pochettino, qui réussit du bon boulot à Tottenham. L'Argentin est à 7 contre 1.

A des cotes plus alléchantes, citons encore les noms d'Antonio Conte (à 12 contre 1), Guus Hiddink (12), Nicky Butt (12), Ryan Giggs (12), Leonardo Jardim (16), Brendan Rodgers (16) et Arsène Wenger (28). Faites vos jeux, rien ne va plus!

Mourinho entraînera le Real

Les bookmakers proposent aussi de miser sur la prochaine destination de José Mourinho. Et là, sans surprise, le Real Madrid tient la corde:

- Real Madrid 4/1

- Un club chinois de Super League (1re division) 5/1

- Bayern Munich 6/1

- L'équipe nationale portugaise 6/1

- Inter Milan 8/1

- Juventus 8/1

- Paris Saint-Germain 8/1

- AC Milan 10/1

- Arsenal 10/1

- Pas de club avant le 1er août 2020 10/1

- Atlético Madrid ou Chelsea 12/1

- Naples ou Porto 14/1

- Benfica Lisbonne 16/1

Claude Puel va être viré

Dans le même ordre d'idées, les bookmakers ont le bon goût de solliciter les parieurs sur le prochain entraîneur de Premier League qui subira les affres du limogeage. Le Français Claude Puel (Leicester) et l'ancien sélectionneur de la Nati Roy Hodgson (Crystal Palace) ont du souci à se faire si l'on se réfère à ce genre de «référence»:

- Claude Puel 2/1

- Roy Hodgson 5/1

- Sean Dyche 7/1

- Neil Warnock 10/1

- Nuno Espírito Santo 12/1

- Rafa Benitez 12/1

- Claudio Ranieri 14/1

- David Wagner 16/1

- Manuel Pellegrini 16/1

- Ralph Hasenhüttl 16/1

- Javi Gracia 20/1

- Mauricio Pochettino 20/1

- Chris Hughton 25/1

- Aucun entraîneur limogé avant la fin de la saison 33/1

- Marco Silva 40/1 (nxp)