Neuchâtel Xamax FCS a certes débuté sa saison de Super League avec quatre points en deux matches, mais il ne faut pas s'y tromper: les Neuchâtelois ont beaucoup progressé depuis le mois d'août. Pas encore assez pour marquer de gros points, c'est vrai, mais suffisamment pour croire en leurs chances de maintien alors qu'ils comptent quatre unités de retard sur Grasshopper. Peu et beaucoup à la fois.

Xamax, durant ce premier tour, n'a jamais été très loin de ses adversaires. Ce dimanche face à Young Boys, les Neuchâtelois n'ont eu aucune chance, d'accord, mais globalement, ils auraient pu prendre des points contre n'importe qui cet automne. Et ils ne sont pas largués au classement, loin de là. Par contre, pour espérer se sauver, il faut impérativement que l'apprentissage de la Super League se termine là.

Il faudra ainsi éradiquer complètement ces erreurs défensives et cette fragilité permanente. Facile à dire, bien sûr, mais moins à faire, évidemment. Et plus de temps à perdre: c'est dès le premier match, en février, qu'il faudra être prêt à faire des points. Finies les excuses et autres «on a le temps». Xamax a marqué 13 points cet automne. Le maintien se jouera à 36 environ. Il faudra donc prendre 23 points au minimum, dans le même nombre de matches (18). Le défi est conséquent, mais il n'est de loin pas irréalisable pour une équipe qui a prouvé sa valeur sur le plan offensif et de la qualité du jeu.

Que veulent les supporters?

Une chose pour terminer? On est souvent d'accord avec les ultras et on les défend dans la majorité de leurs combats, surtout celui, essentiel, de la pyrotechnie. Ce dimanche, les fans d'YB et de Xamax ont rappelé à quel point un stade qui s'embrase peut être beau, même si les dirigeants de la SFL ne sont pas d'accord et que la pyrotechnie reste interdite dans les stades. Ce combat de longue haleine sera peut-être gagné un jour et on le souhaite à tous les ultras. Par contre, on avoue notre incompréhension quant aux banderoles déployées par les fans des «Rouge et Noir» ce dimanche. En gros, ils demandent plus d'ambition, exhortent les joueurs à ne pas gâcher les belles dernières années et critiquent Christian Binggeli, sa gestion et sa communication.

Mais que veulent ces supporters, au juste? Un président qui dépense l'argent qu'il n'a pas et remette Xamax dans le rouge? Christian Binggeli ne fait certainement pas tout juste et sans doute qu'il est un peu perdu dans ce monde du foot-business, mais il faudrait tout de même avoir un peu de mémoire et se rappeler que pas grand-monde ne se pressait autour de Xamax lorsque le club était en 2e ligue inter et qu'il fallait donner du temps, de l'argent et de la compétence pour remonter. Christian Binggeli était là, il a aidé le club à se structurer et à remonter, bien aidé par les joueurs «historiques» revenus «à la maison», comme Charles-André Doudin et tous les autres. Rien que pour ça, cet homme mérite du respect. Il a le droit de se tromper, il n'est pas parfait, mais son engagement est sincère et il est parfaitement habilité à parler dans les médias, quitte à ce que ce soit pour dire des bêtises parfois. Si Xamax joue en Super League aujourd'hui, Christian Binggeli y est pour quelque chose. Il serait bon de s'en rappeler même après deux ou trois défaites.

Neuchâtel Xamax FCS – BSC Young Boys 1898 1-4 (0-2)

Maladière, 7451 spectateurs.

Arbitre M. Hänni.

Buts: 8e Hoarau 0-1, 28e Fassnacht 0-2, 59e Hoarau 0-3, 75e Assalé 0-4, 80e Ademi 1-4.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Santana, Kamber; Veloso (67e Ramizi), Di Nardo (67e Corbaz), Pickel (84e Tréand), Doudin; Nuzzolo, Ademi. Entraîneur: Michel Decastel.

Young Boys: von Ballmoos; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Moumi Ngamaleu (67e Aebischer), Sow, Sanogo, Fassnacht (75e Schick); Hoarau (67e Nsamé), Assalé. Entraîneur: Gerardo Seoane.

Notes: Neuchâtel sans Djuric, Karlen, Le Pogam, Milaj, Qela et Xhemajli (blessés), ni Oss (suspendu). YB sans Lotomba, Sulejmani, von Bergen (blessés), ni Lauper (suspendu).

Avertissement: 58e Veloso (jeu dur). (nxp)