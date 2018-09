Leader du groupe 1 de 2e ligue interrégionale, le FC Olympique de Genève a perdu la première place du classement après sa défaite 2-1 dans le derby genevois qui l’opposait le week-end dernier au FC Signal-Bernex-Confignon. Moins que ce premier couac de la saison, c’est l’état de la pelouse, jugé déplorable, qui a passablement irrité les visiteurs.

Afin de montrer leur courroux, ceux-ci devaient aussitôt rebaptiser le terrain «Patatoes Stadium», certifié unique en Suisse. «Comment arrêter l’Armada? Voilà la trouvaille de nos adversaires du jour, un champ de patates. Promis, juré, craché, à nos supporters, au match retour ce sera un match de foot, et non pas une virée en tracteur», écrit ainsi le club olympique sur sa page Facebook.

Explications de l’entraîneur Robert Mueller: «Pour une équipe comme la nôtre, qui joue très technique, explique son coach, on a forcément été handicapé. Sans parler qu’un match s’était disputé juste avant le nôtre. Il y avait des trous partout, ce n’était pas digne de la 2e ligue inter. Même si cela n’excuse pas notre défaite…»

Prenant la balle au bond, les dirigeants bernésiens ont choisi de répondre avec humour à l’offensive verbale de leurs homologues du bout du lac. Dans la rubrique qu’il tient sur le site officiel de son club, la pensée du président se limite au choix du transport. «Avec quel tracteur allons-nous nous rendre à Varembé pour le match contre GC?, (s’)interroge Michel Jaggi. Massey Ferguson ou John Deere?» Le match entre campagne et ville n'est visiblement pas tout à fait terminé.

Contacté, le président du Signal reconnaît que la pelouse de la discorde n’est «pas terrible et même plutôt bosselée, attaqué de surcroît par des champignons.» Mais il plaide non coupable: «On est déjà heureux que la commune nous mette le terrain à disposition, observe M. Jaggi. Ce qui est vrai, c’est que la réfection du terrain B nous a obligé à concentrer toutes nos équipes sur une seule pelouse, ce qui n’a pas arrangé son état.»

Et le boss local, en forme olympique, de conclure sur une petite pique. «Quand il jouait sur notre supposé champ de patates, Sada Bocar M’Baye nous plantait but sur but. Je constate qu’il est beaucoup moins efficace (ndlr: 3 buts) depuis son arrivée chez nos amis du FC Olympique.»

Au moment où la polémique, pas méchante du tout, s’amplifie sur les réseaux sociaux, on s’amuse de cette Genferei version sportive. Et l’on se réjouit déjà du match retour, fixé le 28 avril prochain. A Varembé. Sur un terrain synthétique. Dur comme du caillou ou des patates? (nxp)