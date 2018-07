«Tutto fatto!» C'est ainsi que la «Gazzetta dello Sport» a claironné mardi en fin de journée que le transfert de Cristiano Ronaldo du Real Madrid était à bout touchant. Quelques instants plus tard, le club espagnol y allait de sa communication officielle, relayée notamment par son compte Twitter. Le club a indiqué que «selon la demande et la volonté exprimée par son joueur Cristiano Ronaldo, il avait convenu de le céder à la Juventus», malgré un contrat encore valable jusqu'en 2021.

Les dirigeants «merengue» ont ensuite tenu à remercier celui qui avait fait leur bonheur au cours des neuf saisons écoulées depuis son arrivée en 2009. «Aujourd'hui le Madrid Réel veut exprimer sa reconnaissance à un joueur qui a prouvé être le meilleur du monde et qui a marqué l'une des plus brillantes époques de l'histoire de notre club et du football mondial», a annoncé la direction du Real, avant de rappeler «l'engagement, le travail, la responsabilité, le talent et le dépassement de soi» exemplaires du Portugais, meilleur buteur de l'histoire du club madrilène avec ses 451 réalisations en 438 parties. Durant son temps dans la capitale espagnole, CR7 a par ailleurs raflé 16 titres, dont 4 Coupes d'Europe.

«J'ai beaucoup réfléchi» et «je pense que le moment est venu d'ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c'est pour cela que j'ai demandé au club d'accepter mon transfert», a dit pour sa part CR7 dans une lettre publiée par le club merengue.

Selon les médias italiens, le prix du transfert avoisinerait les 105 millions d'euros. Le joueur toucherait quant à lui, toujours selon les mêmes sources, un salaire d'environ 30 millions d'euros par saison, durant les quatre prochaines années.

